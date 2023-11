Deutsche Meisterschaft Kurzbahn Holt holt Silber

Die Deutsche Meisterschaft (DM) auf der Kurzbahn in der bekannten „Schwimmoper“ in Wuppertal ist für die Startgemeinschaft (SG) Mönchengladbach mit einem erfreulichen Ende ausgegangen. Ihre Top-Athletin Nina Holt aus Erkelenz, die jüngst als Sportlerin des Jahres der Jahre 2021 und 2022 in ihrer Heimatstadt ausgezeichnet wurde, bestätigte die von ihr erwarteten Leistungen und nahm von der Meisterschaft gleich zwei Medaillen mit nach Hause. Kaum überraschend, dass ihr Trainer Dieter Sofka sie überschwänglich lobte: „Mit 1:57,57 Minuten hat sie auf den 200 Metern Freistil Silber geholt, das war klare persönliche Bestzeit und eine Zeit, die auch international langsam spannend wird.“ Zwar seien es noch rund sieben Sekunden zum Weltrekord, aber der Schritt zur absoluten Spitze sei nicht mehr weit.