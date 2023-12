DMSJ-Wettkampf in Wuppertal Nachwuchs der SG Mönchengladbach überzeugt auf großer Bühne

Fast jedes Wochenende Wuppertal. Das gilt derzeit im Terminkalender der Kurzbahnsaison für die SG Mönchengladbach. Am vergangenen Wochenende ging es erneut ins Bergische Land, dieses Mal stand der NRW-Vorentscheid für den Deutschen Mannschaftswettbewerb Schwimmen der Jugend (DMSJ) an. Für Dieter Sofka in seiner Funktion als SG-Cheftrainer gibt es aber unangenehmere Wettkampfziele als die sogenannte Schwimmoper in Wuppertal: „Das hat schon Flair, mit den steilen Tribünen und der Atmosphäre.“ Und so erzählte er im Vorfeld auch den jüngsten SG-Teilnehmern, die erstmals nach Wuppertal reisten, vom Erlebnis Schwimmoper. „Allein der Name. Als sie dann in die Schwimmhalle gekommen sind, da haben sie schon große Augen gemacht. Das hat schon was“, so Sofka.