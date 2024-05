SG-Cheftrainer Dieter Sofka im Gespräch „Wir Schwimmer sind Sportler zweiter Klasse“

Sofka Wir sind Sportler zweiter Klasse. Das kann nicht sein. Die Lehrer sollen wissen, dass die Schüler Leistungssport betreiben. Das wird meiner Meinung nach so gering geschätzt in den Schulen. Die Gesellschaft muss sehen: Leistungssportler sind nicht irgendwelche Freaks, sondern Leute, die Leistungssport machen. Bei den Jahrgangsmeisterschaften jetzt am Freitag sind die Zentralen Prüfungen für die zehnten Klasse in NRW. Es gibt einen Erlass des Landes, dass man wegen einer Sportveranstaltung nicht fehlen darf. Der Sportkoordinator in NRW hat mit Mühe und Not geschafft durchzusetzen, dass Leute, die sich für einen internationalen Wettbewerb qualifizieren, freigestellt werden. Für andere gilt das nicht. Manche Städte sagen dann aber trotzdem einfach, wir geben denen frei. Ist das konsequent?