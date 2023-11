Erfolgreiche Masters-Schwimmer Nottrodt holt vier Landestitel auf der Kurzbahn

Bei den NRW-Kurzbahn-Meisterschaften der Masters in Kamen hat die SG Mönchengladbach einige Medaillen geholt: Bei 14 Starts gab es zwölfmal Edelmetall. Gleich vier NRW-Titel gewann Kalli Nottrodt in der Altersklasse (AK) 70 über die Distanzen 200 Meter Freistil (2:35,60 Minuten), 100 Meter Lagen (1:25,94 Minute), 100 Meter Freistil (1:12,27 Minute) und 50 Meter Freistil (32,93 Sekunden). Ein fünfter Titel wurde ihm wegen einer Disqualifikation aberkannt: Nottrodt schlug über 100 Meter Brust zwar als Erster an, wurde aber aus der Wertung genommen, da er bei der 75-Meter-Wende nicht mit beiden Händen gleichzeitig an der Wand anschlug, sondern kurz hintereinander – so die Aussage der Schiedsrichter. Nottrodt sah das allerdings anders. „Eigentlich geht das physisch und bewegungstechnisch gar nicht, aber Schieds- und Wenderichter blieben bei ihrer Entscheidung“, sagt Nottrodt.