Freischwimmen-Masters Kalli Nottrodt ist zweifacher Europameister

Auf der zweiten Hälfte schwamm der im Becken so schnelle Norweger Sverre Kile an ihm vorbei und Nottrodt heftete sich an seine Füße in den Wasserschatten, um etwas Energie zu sparen. Nach der letzten Boje waren es noch etwa 200 Meter bis ins Ziel. „Silber war mir sicher“, wusste Nottrodt. Aber der Norweger wurde plötzlich langsamer. „Ich schwamm dann mit geschlossenen Augen ‚all out‘ bis ins Ziel“, sagt Nottrodt. Nach dem Anschlag realisierte Svile, dass er weit abgeschlagen gerade noch den zweiten Platz vor dem Italiener Claudio Berrini, der extra für die Freiwasser-Rennen angereist war, ins Ziel gerettet hatte und war total am Ende. „Ich freute mich dagegen riesig über Gold und den Europameister-Titel“, so Nottrodt. Die Endzeit lautete 22:37,6 Minuten, vor Sverre Kile mit 22:59,2, und Berrini mit 23:02,6.