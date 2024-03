Schwimmen Kalli Nottrodt mit mehreren Medaillen bei Masters-WM

Eine Woche nach den Weltmeisterschaften der Elite-Schwimmer haben auch die Masters-Schwimmer in Katar ihre Weltmeister ermittelt. Von der SG Mönchengladbach waren mit Kalli Nottrodt (Altersklasse (AK) 70) und Ilona Rademacher (AK 60) zwei Athleten vertreten. Am Ende verbuchte Nottrodt zweimal Bronze und einmal Silber, Rademacher holte zwei fünfte Plätze und einen sechsten Platz. Für die Schwimmwettbewerbe waren gut 2600 Teilnehmer gemeldet, dazu kamen noch Wasserballer, Kunst- und Turmspringer sowie Wettbewerbe im Synchronschwimmen. „Der Vorteil war, dass wir alle Pools und Freiwasser-Locations nutzen durften, wie die Profis“, sagt Nottrodt und fügte an: „Das Niveau war vor allem beim Schwimmen unglaublich hoch, fast in jedem Rennen fielen neue Welt-, Kontinental und Landesrekorde.“