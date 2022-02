Saisonpläne der SG Mönchengladbach : Größe Bühne in Berlin, viel Zuversicht beim Nachwuchs

Schwimmen Dieses Jahr stehen für die Schwimmer der SG Mönchengladbach zwei große Events in Berlin an. Daneben ist Cheftrainer Dieter Sofka hoffnungsvoll bei der Entwicklung im Nachwuchs.

Noch immer ist die Wettkampforganisation für die Schwimmer der SG Mönchengladbach eine Herausforderung. Regionale Wettbewerbe werden aufgrund von nötigen Genehmigungen weiterhin nur kurzfristig angekündigt, eine Planung kann für die Verantwortlichen nur auf Sicht erfolgen. Aber immerhin: Die Termine für die Meisterschaften auf Landes- und Bundesebene stehen.

Der erste Höhepunkt für die SG Mönchengladbach ist die Deutschen Jahrgangsmeisterschaft in Berlin, die in diesem Jahr vom 24. bis zum 28. Mai stattfindet. „Wir hoffen, da mit der gleichen Anzahl an Starten wie im Vorjahr dabei zu sein“, sagt SG-Cheftrainer Dieter Sofka. 2021 war Mönchengladbach mit sieben Athleten in Berlin vertreten. Die Jahrgänge 2003 bei den Jungs und 2004 bei den Mädchen sind dieses Mal altersbedingt allerdings nicht mehr dabei, weshalb auch Alice Bianca Wettel, mit drei Finalteilnahmen im Vorjahr beste SG-Starterin, nicht mehr teilnahmeberechtigt ist. Dafür ist der Jahrgang 2009 erstmals zugelassen.

Beim Nachwuchs ist Sofka generell zuversichtlich gestimmt. „Da stehen einige talentierte Schwimmer in den Startlöchern. Es kommt von hinten einiges nach, was für die starke Nachwuchsarbeit von unseren Trainern Thorsten Polensky, Oxana Volk und Cordula Berner spricht“, sagt Sofka. Auch junge Schwimmer wie Erik Nickel (Jahrgang 2010) und Calla Berner (Jahrgang 2011) sind in ihren Altersklassen vorne dabei – bei den Jahrgangsmeisterschaften aber noch nicht startberechtigt. Diese Jahrgänge treten inzwischen über den Schwimmerischen Mehrkampf (SKM) bei Wettkämpfen auf deutscher Ebene an. Vom 18. bis 20. März werden in Dortmund die Deutschen Meisterschaften im Schwimmerischen Mehrkampf des Jahres 2021 nachgeholt. Bei der Austragung des SKM im Juni 2022 sollte laut Sofka dann Calla Berner ganz vorne mitmischen können.

Es geht für Sofka aber vor allem darum, auf Tuchfühlung zur Spitze in den einzelnen Jahrgängen zu bleiben. „Wir wollen die Schwimmer in erster Linie aber ausbilden, nicht verheizen“, sagt Sofka. Deshalb sieht er noch keine Medaille für die SG bei den Jahrgangsmeisterschaften – mit einer Ausnahme: Julius Bodenburg, der als 2009-Jahrgang erstmals in Berlin dabei sein darf. Bodenburg gewann im Vorjahr bei der Landesmeisterschaft zweimal Bronze (100 und 200 Meter Freistil) und einmal Silber (400 Meter Freistil). „Julius würde ich eine Medaille zutrauen. Das wird aber nicht einfach: In seiner Altersklasse ist die Dichte an guten Schwimmern sehr hoch“, sagt Sofka.

Ein weiterer Höhepunkt sind die DM-Finals 2022 in Berlin, ein Multisport-Event, bei dem an vier Wettkampftagen die Deutschen Meisterschaften in 15 Sportarten ausgetragen werden. Die Wettbewerbe sollen auch von der ARD und ZDF begleitet werden. Die Veranstaltung in Berlin ist das Saisonziel des Quartetts Bennett Gingter, Alice Bianca Wettel, Nina Holt und Adrian Bierewitz, das im Vorjahr als Mixed-Staffel überraschend Bronze bei der Deutschen Kurzbahn-Meisterschaft gewann. Für den Wettkampf im Berlin wäre für Sofka ein Platz unter den Top acht ein gutes Ergebnis in der Mixed-Staffel. „In den Einzelwettbewerben wäre es klasse, wenn ein Schwimmer ein A-Finale erreichen würde“, sagt er.