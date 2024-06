Abschied nach sieben Jahren Dieter Sofka verlässt die SG Mönchengladbach

Die Überlegungen konkretisierten sich, früh nahm Sofka auch den SG-Vorstand ins Vertrauen, Gespräche über seine Zukunft bei der SG wurden geführt. Durchaus hätte Sofka ohnehin geplant, zurück in Richtung seiner Heimat gen Süden zu gehen, allerdings erst nächstes Jahr. In diesem Frühjahr fühlte sich Sofka ausgelaugt, wünschte sich eine Verschnaufpause. Eine andere Lösung mit einer mehrmonatigen Auszeit sei aber im Verein nicht umsetzbar gewesen, so Sofka: „Wir haben also gemeinsam entschieden, die Reißleine zu ziehen.“ Ende Mai gab es die endgültige Entscheidung, im Verlauf der nächsten Tage wurde auch die Mannschaft informiert. Gleichzeitig nahm Sofka das Angebot an, künftig wird er für den bayerischen Landesverband arbeiten und am Leistungsstützpunkt in München den Nachwuchs trainieren.