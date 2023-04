Ticket für Weltmeisterschaften in Japan Erkelenzerin Nina Holt schwimmt sich zur WM

Bei den Swim Open in der Hauptstadt waren nun mit diesen neuen Zeiten für die SG-Schwimmerin zwei Ziele plötzlich in greifbarer Nähe – die Qualifikation mit der deutschen Staffel für die WM in Japan und die Einzelteilnahme an der U23-Europameisterschaft in Dublin (Irland). In ihren beiden Paradedisziplinen erreichte sie das Finale, wurde mit 55,51 Sekunden (100 Meter) und 2:00,88 Minuten (200 Meter) jeweils Vierte und konnte damit ihre Leistungen aus Magdeburg wiederholen. „Es ist ein gutes Zeichen, wenn man seine Zeiten bestätigen kann. Nina schwimmt auf einem extrem hohen Niveau und hat noch Potenzial nach oben“, sagt SG-Cheftrainer Dieter Sofka.