Hallenstadtmeisterschaft Schwalmtal Dilkrath will den Heimsieg

Bei der Schwalmtal-Meisterschaft steht ein vollgepacktes Programm am Wochenende an. Nach dem Gerümpelturnier am Freitagabend geht es mit dem Turnier für Kreisliga-Mannschaften und Alte Herren Teams am Samstag weiter. Höhepunkt ist dann am Sonntag in der Sporthalle Waldniel an der Dülkener Straße die Hallenstadtmeisterschaft der Senioren. Ab 13 Uhr kämpften acht Teams bei einer Spieldauer von 15 Minuten um den Turniersieg – aufgeteilt in zwei Vorrundengruppen. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe qualifizieren sich für das Halbfinale. Das Finale steigt planmäßig um 17:50 Uhr.