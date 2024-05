Luftpistolen-Schützen der SG Hehn Hochklassige Verstärkung aus dem Nachbarland

In kurzer Zeit stieg er im Ranking auf und wurde von der Flämischen Föderation zur Nationalmannschaft eingeladen. Er wurde Nationalmannschaftsschütze. Am Anfang konnte er bereits an einigen kleineren Wettkämpfen in Belgien, den Niederlanden, Deutschland und Luxemburg teilnehmen. Die Ergebnisse waren damals noch wechselhaft, doch das Gefühl stimmte. Erst 2023 beschloss er, sich vollkommen auf diesen Sport, neben seiner hauptberuflichen Tätigkeit, zu konzentrieren. Das Training steigerte er auf mehrere Einheiten pro Woche, machte regelmäßig körperliches Training und bildete sich in Theorie und Praxis weiter. Dadurch gelang ihm eine Leistungssteigerung, die ihn an die Spitze der belgischen Nationalmannschaft führte.