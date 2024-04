Aufstieg der Gewehr- und Pistolenschützen Die SG Hehn will den Durchmarsch nach ganz oben

Mit einem starken Team soll kommende Saison dann der Aufstieg in die Rheinlandliga geschafft werden, der letzten Hürde auf dem Weg zur 2. Bundesliga. „Wir haben in den 80er-Jahren schon mal in der 1. Bundesliga geschossen. Deutsche Meister, Weltcupsieger und Bundesliga-Schützinnen und Schützen sind in unseren Reihen“, erinnert Weingran. „Wir haben die Kraft und Ambition, weiter vorne mitzumischen“, sagt er. Das Potenzial hat man schon in der abgelaufenen Saison unter Beweis gestellt, als man mit drei Ersatzleuten die Relegation überstand. „Mit 175 Mitglieder sind wir der größte Verein in der Region und betreuten beim Luftgewehr über zehn Jugendliche“, so Weingran. Struktur und Nachwuchs sind also gut aufgestellt. Und auch wenn man im Schießsport auch in den höheren Ligen wahrlich nicht reich werden kann, durch Live-Übertragungen der Wettkämpfe auf der Plattform „Sportdeutschland TV“ und das Schalten von Werbung will man künftig einen Teil der Kosten kompensieren. Das Video-Equipment hat das Land NRW dem Verein im Zuge einer Digitalisierungsoffensive schon zur Verfügung gestellt.