Drei Aufsteiger aus der Region So erfolgreich waren die Schachteams in dieser Saison

In aussichtsreicher Position liegend vereitelte 2021 die Corona-Pandemie die Aufstiegsträume des SV BW Concordia Viersen und auch in dieser Saison fanden sie ihren Meister in den Schachfreunden Erkelenz. Aufstiegsambitionen melden nun die Concorden erneut an, wobei sie wieder auf Michael Gerndorf zählen können, der ungeschlagen blieb und die zweitbeste Performance aufwies sowie eine hundertprozentige Punktausbeute am vierten Brett erreichte.