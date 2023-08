Grenzland-Klubs im Aufwind So gehen die Schachvereine die neue Saison an

Den Sprung in die Gruppe 2 der Verbandsliga gelang mit nur einer Niederlage dem Mönchengladbacher SV, der in Runde eins zum letztjährigen Tabellenvierten Düsseldorfer SV reist. „Wir fühlen uns stark genug, dem Rheydter SV in die Regionalliga zu folgen“, sagte Coach Thomas Krause und will aus der Landeshauptstadt die ersten beiden Punkte mitnehmen. Der ungeschlagene Aufsteiger Schachfreunde Erkelenz empfängt auf heimischen Brettern Mitaufsteiger Oberbilker SV. Der zuletzt nur sporadisch eingesetzte, international spielende, Nils Patrick Czybik dürfte die Stammformation der Erkelenzer am dritten Brett deutlich verstärken. Bis auf kleinere Umbesetzungen lässt Mannschaftsführer André Schmitten sein Oktett nahezu unverändert. Die SG Hochneukirch konnte zuletzt nicht immer ihre Bestbesetzung an die Bretter bringen. Spielleiter Wilfried Harff hat in dieser Hinsicht nachgesteuert und hofft wieder auf einen guten Tabellenmittelplatz. Die ersten Punkte hierzu sollen im vorgezogenen Auftaktmatch gegen die Zweitvertretung des oberbergischen Traditionsvereins SG Elberfeld eingefahren werden.