Schach-Verein ohne Nachwuchssorgen  Wie die Jugend dem MSV einen Aufschwung bereitet

Das größte Talent ist aber wohl der erst siebenjährige Prahasith Chaganti, der schon bei der U10-Landesmeisterschaft vorne mitmischte und auch sonst gegen teils deutlich ältere Spieler besteht. „Wir sind stolz, dass er bei uns spielt. In zwei bis drei Jahren könnte er schon in der Ersten Mannschaft spielen“, mutmaßt Krause. In dieser hält sich Krause in der Verbandsliga diese Saison beinahe tadellos. Mit nur einer Niederlage liegt man an der Tabellenspitze, mit nur noch zwei verbleibenden Partien ist der Aufstieg in die Regionalliga nur Formsache. „Es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn das nicht klappen sollte“, so Krause. Für Neueinsteiger bietet der Verein aber auch eine Breitensport-Liga an, in der Test-Wettkämpfe möglich sind.