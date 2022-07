Egon Klaus von BW Concordia : Viersener Schachspieler wird Vize-Amateurweltmeister

Schach Egon Klaus von BW Concordia Viersen hat bei der Amateur-Schach-WM, ausgerichtet von der ACO, auf Kos teilgenommen und den zweiten Platz erspielt. Damit erfüllte er sich ein Ziel, das er sich vor vier Jahren schon gesteckt hatte.

Organisiert wird die Amateur-WM von der „Amateur Chess Organization“ (ACO) und auf der griechischen Insel Kos ausgetragen. Eingeteilt werden die Teilnehmer anhand ihrer Spielstärke in sieben Gruppen. Dabei zählt entweder die nationale Wertung, im Fall von Egon Klaus die DWZ, oder die sogenannte international geltende Elo-Zahl. Sollten beide Werte vorliegen, wird die höhere Zahl genommen. Egon Klaus wurde mit seinen 1795 Elo in die viertbeste Gruppe eingeteilt – mit insgesamt 48 Spielern. Und das Turnier startete für den Viersener zunächst mit einem herben Dämpfer. „Ich habe direkt die erste Partie gegen einen Spieler aus der Slowakei verloren“, sagt Klaus, der sich im Nachgang gehörig anstrengen musste, diesen ersten Patzer wieder auszubaden. Immerhin sollte dies die einzige Pleite bei der Amateur-WM für Egon Klaus bleiben. Er ließ in den anschließenden acht Schachpartien fünf Siege und drei Unentschieden folgen und konnte damit das selbst gesteckte Ziel erreichen. Denn am Ende belegte Klaus hinter dem Norweger Lars Tormod Haugen den zweiten Platz. „Dass es am Ende zur Vizeweltmeisterschaft gereicht hat, ist natürlich klasse“, sagt Klaus. Er betont aber auch, dass es sich bei dem Event eindeutig um ein Amateur-Schachevent handelt, das außerhalb des Weltverbandes Fide ausgerichtet wird – und der Spaß im Vordergrund stehen soll. „Auf dem Turnier lernt man die anderen Spieler kennen, mit denen man dort eine schöne Zeit haben kann. Die Kommunikation untereinander wird vom Veranstalter auch gezielt gefördert: Nach jeder Partie bekommt man – gemeinsam mit seinem Gegner – Feedback von einem Schach-Großmeister, der die Begegnungen verfolgt und am Ende Tipps gibt“, so Klaus weiter.