Hinrundenfazit SC Niederkrüchten Die Euphorie wieder finden

Bereits nach einem halben Jahr verlässt Lukas Mackes (25 Jahre) das Team wieder. Der Mittelfeldspieler kam in dieser Zeit in elf Spielen (ein Tor) in der Kreisliga A für die Mannschaft zum Einsatz. Im Gegenzug verstärken drei Spieler zukünftig die Mannschaft. Von DJK Fortuna Dilkrath kommt Malcolm Vitenu (25), der unter Richter in Dilkrath bereits in der Bezirksliga spielte, zuletzt dort aber in der Zweiten zum Einsatz kam. Aus der Kreisliga A von RW Venn schließt sich Mittelfeldspieler Maher Alghazzawi (27) den Niederkrüchtenern an. Hinzu kommt der routinierte Ibo Cobanoglu (39) vom SC Hardt, der über zahlreiche Einsätze in der A-Liga verfügt.