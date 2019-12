Fußball-Kreisliga A : Verfolger von Primus Hardt lassen Punkte liegen

Fußball-Kreisliga A Der SC Hardt könnte nur von der Spitze verdrängt werdeb, wenn Fortuna Mönchengladbach am Dienstag deutlich gewinnt.

RW Venn - SC Hardt 0:3 (0:2) . Den Rot-Weißen aus Venn ist es nicht gelungen, den Janpeter im Zaum zu halten. Schließlich gingen alle drei Hardter Tore (7./10./83.) auf das Konto von Janpeter Zaum, der mittlerweile mit 13 Saisontreffern seinem Mannschaftskollegen und Führendem in der Torjägerliste Thomas Coenen (14) auf den Pelz rückt.

Red Stars - ASV Süchteln II 1:1 (0:0) . Unmittelbar nach dem Seitenwechsel traf Murat Ok zur erwarteten Führung des Tabellenzweiten. Claudius Mackes glich in der 67. Minute für den ASV zum ersten Remis seit fast sieben Jahren zwischen diesen beiden Teams aus.

Fußball-Kreisliga A : Türkiyemspor gegen Red Stars lockt viele Zuschauer an

1.FC Viersen II - Türkiyemspor 1:1 (1:0). Es sollte an sich eine klare Sache für den Tabellenvierten beim Schlusslicht sein. Heraus sprang am Ende nur ein 1:1, zu wenig für die ambitionierten Spieler von Türkiyemspor. Jordan Asemov (40.) hatte die FC-Reserve in Front gebracht, Ali Salgin (87.) glich kurz vor Spielende aus.