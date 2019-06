Vor den Deutschen Meisterschaften : Medaillensatz für Kunstradfahrer

Mönchengladbach Die Landesmeisterschaften sind eine gelungene Generalprobe für die Adler Neuwerk, die am kommenden Wochenende bei den Deutschen Meisterschaften antreten.

Mit einem vollständigen Medaillensatz und breiter Brust für die anstehenden Wettkämpfe sind die Kunstradfahrer vom RV Adler Neuwerk von den Landesmeisterschaften im Kölner Stadtteil Lind zurückgekehrt. Im Sechser-Kunstfahren der Schüler in der offenen Klasse, in der gemischte Teams aus Mädchen und Jungen ebenso antreten dürfen wie reine Schülerinnen- oder Schüler-Mannschaften, sicherten sich Hanna Zimmermann, Lena van Overbrüggen, Johanna Gabler, Levi Strunze, Ian Hoppenkamps und Fabian Frenken mit 31,91 Punkten den Landesmeistertitel vor der Konkurrenz vom Liemer RC. Die Silbermedaille sicherten sich im Vierer-Wettbewerb Eva Hoppenkamps und Luca Bourgeois mit Unterstützung von Ian Hoppenkamps und Hanna Zimmermann, die bereits zur erfolgreichen Sechser-Mannschaft gehört hatten. 57,20 Punkte bedeuteten für das Quartett zudem eine neue persönliche Bestleistung. Bronze ging im selben Wettbewerb an die zweite Neuwerker Mannschaft in der Besetzung Levi Strunze, Johanna Gabler, Lena van Overbrüggen und Jana Mertens, die eine Endpunktzahl von 50,61 erreichten.