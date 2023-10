Marcel Kalski von der SpVg Odenkirchen Er ist der Roy Makaay der Kreisliga A

Wenn er in dieser Saison trifft, scheppert es meist noch mindestens ein weiteres Mal im gegnerischen Kasten, der Sieg ist sowieso garantiert. Die Rede ist von Marcel Kalski, Neu-Stürmer bei der SpVg Odenkirchen in der Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen. Nachdem es in der vergangenen Saison nicht ganz gereicht hat, ist bei Odenkirchen in diesem Jahr alles auf Aufstieg gepolt. Die Neuzugänge suggerierten das bereits vor der Saison, die Ergebnisse des ersten Saisondrittels haben es klar bestätigt: Odenkirchen läuft schnurstracks auf den Aufstieg zu und niemand scheint sie stoppen zu können. Das liegt nicht nur an den Neuzugängen mit Regionalliga- und Oberligaerfahrung, sondern auch an einem guten Mannschaftsgefüge.