Niederrheinpokal Das sagt RWO-Trainer Gunkel zum Duell mit Viersen

Der 1. FC Viersen ist im Umbruch, vieles ändert sich im Verein in schneller Abfolge. Der große RW Oberhausen ist da nicht gerade der dankbarste Gegner in einer Zeit, in der die Mannschaft verunsichert ist. Doch wie geht der Gegner in das Spiel und wie sieht er den 1. FC Viersen?