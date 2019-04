Reitsport : ZRFV Beltinghoven lädt zum größten Turnier

Mönchengladbach Die Rönneter-Reitertage starten am morgigen Mittwoch und haben ihre Höhepunkte am Wochenende. Lokalmatadoren wie Fabienne Weiß und Linda Gawlak hoffen auf das Finale.

Der ZRFV Beltinghoven hat am 1. Mai sowie nach einer zweitägiger Pause am 4./5. Mai in seiner Pferdesportanlage im Rönneter die gleichnamigen Reitertage für Dressur- und Springreiter. Mit 1200 Starts zum Saisonauftakt ist es das größte Turnier im Gladbacher Pferdesportkreis. Der Reitverein greift dabei auf die bewährten Turnierleiter Rolf Straßburger (Springen) und Marco Sauren (Dressur) zurück. Teilnehmer und Zuschauer sollten unter www.reitverein-beltinghoven.de die Umleitungen beachten, um zum Turniergelände zu gelangen und pünktlich anreisen, weil am 1. Mai auch der Gladbacher Nordpark-Duathlon stattfindet.