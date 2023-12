Lehrgang für Fußball-Schiedsrichter Nicht in die Defensive treiben lassen

Es ist zum Glück die Ausnahme, dass Schiedsrichter während Spielen nicht nur verbal, sondern auch körperlich angegriffen werden, wie jüngst geschehen in der türkischen Süper Lig. Und doch muss ein jeder Unparteiische, ob in der obersten Liga oder auch nur in den Kreisklassen für jegliche Konfrontationen gewappnet sein. Zum Thema „Souveräne Spielleitung“ hielt der Schiedsrichter Robin Braun vom Fußballverband Niederrhein jüngst ein Seminar für junge Schiedsrichter aus dem Fußballkreis Mönchengladbach-Viersen im Vereinsheim des SC Hardt. Der gebürtiger Wuppertaler pfeift seit 2021 in der Zweiten Bundesliga und kommt auch in der Oberliga, Regionalliga, und Dritten Liga seit nunmehr rund sieben Jahren zum Einsatz.