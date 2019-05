Squash : Jan Wipperfürth fährt nach der EM auch zur WM

Mönchengladbach Der 16-jährige Jan Wipperfürth will mit dem deutschen Team gegen Irland, Spanien, Ungarn und Griechenland bestehen, Ende Juli spielt er die Weltmeisterschaft in Malaysia. Unterstützung erhält er aus seinem Bundesliga-Team des Rheydter RSB.

Der Gladbacher Jan Wipperfürth vom Rheydter Squashclub RSB vertritt Deutschland derzeit bei der Team-EM im niederländischen Eindhoven bei der Jugend U17. Der 16-Jährige führt das deutsche Team in den Gruppenspielen gegen Irland, Spanien, Ungarn und Griechenland an. Deutschland ist bei 20 teilnehmenden Jugend-Nationalmannschaften an Position 13 gesetzt. Nationaltrainer Oliver Pettke ist sehr zuversichtlich, dass sein Team bei einem guten Verlauf des Turniers Chancen hat, unter die besten Acht zu kommen. Der Deutsche U17-Jugend-Meister ist ebenfalls für die Einzel-Weltmeisterschaften der Jugend U19 nominiert worden, die Ende Juli in Malaysia stattfinden. Wipperfürth wird in der Vorbereitung darauf von den erfahrenen Bundesliga-Mannschaftskameraden Simon Wolter und Toon van Baekel unterstützt. „Die Nominierung bietet für den Jungen die große Chance, in diesem Jahr ohne allzu großen Erwartungsdruck bereits an einer WM teilnehmen zu können“, sagt RSB-Vorsitzender Paul-Ludger Schmitz, „um dann in den beiden kommenden Jahren bei weiterhin guter Entwicklung auch um die vorderen Plätze bei der WM mitspielen zu können.“