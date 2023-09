Europameisterschaft in Belgien Weltrekord und elf Medaillen – Erkelenzerin Nina Holt dominiert Rettungssport

Im zweiten Teil der EM ging es für die Freiwasser-Disziplinen in Blankenberge weiter. In der Nordsee gewann Holt im Einzel Silber und in der Staffel einmal Gold und zweimal Silber. Damit war die 20-Jährige an elf von 26 deutschen Medaillen beteiligt, Deutschland belegte bei der EM in der Nationenwertung Rang zwei hinter Frankreich.