Landemeisterschaft Rettungsschwimmen DLRG-Schwimmer aus Gladbach holen elf Meister-Titel

Bereits am Samstag stellten die Schwimmer des Trainerteams um Stefanie Mohren sechs Titel in den Einzelwettbewerben. Hier waren Rabea Krippner, Max Horn, Hannah Unger, Julius Bodenburg, Sarah Unger und Adrian Bierewitz in ihren Altersklassen erfolgreich. Am Sonntag erreichten dann fünf Teams den ersten Platz in den Team-Events. Damit sicherten sich die Mönchengladbacher die Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften in Hannover im November.