Masterschwimmer erfüllt sich großen Traum : Ralf Lammering holt dreimal Gold bei Rettungschwimm-WM

Ralf Lammering (zweiter von rechts) kehrte hochdekoriert mit seiner saarländischen Mannschaft Wadgassen von der WM der Rettungsschwimmer zurück. Foto: Wadgassen

Rettungsschwimmen Ralf Lammering von der SG Mönchengladbach wollte bereits vor zwei Jahren bei den Weltmeisterschaften im Rettungsschwimmen im italienischen Riccione teilnehmen – dann kam Corona. Nun erfüllte sich der Mastersschwimmer einen Traum und war obendrein sehr erfolgreich.

Im zweiten Anlauf hat es für Ralf Lammering geklappt: Bereits vor zwei Jahren wollte der heute 62-Jährige an den Weltmeisterschaften im Rettungsschwimmen im italienischen Riccione teilnehmen – doch damals sorgte die Corona-Pandemie für eine Absage des Wettbewerbs. Der Schwimmtrainer für die Mastersschwimmer in der SG Mönchengladbach blieb allerdings dran und stand nun in diesem Jahr bei der WM in Riccione am Start.

Und der Grundschullehrer für Sport und Schwimmen an mehreren Grundschulen im Kreis Heinsberg nahm nicht nur an der WM teil, er räumte auch Medaillen ab. Gemeinsam mit seiner saarländischen Mannschaft Wadgassen nahm er an drei Staffelwettbewerben in der Masterskategorie teil, in der die Mannschaft für ihre Altersklasse zusammen ein Alter von 230 Lebensjahren überschreiten musste. Am Ende gab es überlegen Gold für Lammering und seine Kollegen in allen drei Disziplinen.

Zunächst stand die 4x50-Meter-Hindernisstaffel an, in der jeder Sportler über 50 Meter auf Zeit zweimal ein 85 Zentimeter tiefes Netz untertauchen musste. Im Anschluss gab es ebenfalls den Sieg in der 4x50-Meter-Rettungsstaffel, in der Lammering als Startschwimmer die 50 Meter Freistil schwamm. Und auch die 4x25-Meter-Schleppstaffel gestaltete sein Team siegreich, bei der eine 65 Kilogramm schwere Kunststoffpuppe mitgezogen werden muss. In seiner Einzeldisziplin über 50 Meter Retten mit einer Puppe holte Lammering zusätzlich Bronze. In dieser Disziplin musste er nach 25 Meter eine Puppe vom Beckenboden aufnehmen und diese bis zum Beckenrand mitschleppen.

