Programm, Lokalmatadore, Eintritt Das müssen Sie zum Reitsportfestival in Lobberich wissen

Insgesamt 17 Prüfungen in der Dressur und 17 im Springen stehen über die Tage auf der Anlage an. Am Donnerstag geht es ab 8 Uhr bereits los mit Prüfungen für junge Pferde in Springen und Dressur. Dabei handelt es sich um vier- bis siebenjährige Pferde, die später unter Umständen groß herauskommen oder vielleicht schon für das Deutsche Bundeschampionat qualifiziert sind. Für die Dressurreiter der gehobenen Klasse wird es am Donnerstag bereits ernst: Es laufen zwei Qualifikationen, eine Dressur mit dem Namen „St. Georg Special“ um 14 Uhr für das Finale „Intermediaire I Kür“ am Freitag um 18.30 Uhr – dieses ist mit 2500 Euro Preisgeld datiert. Außerdem findet am Donnerstag die Qualifikation für das Finale „Grand Prix Kür“ statt, das für Freitag um 21 Uhr angesetzt ist – ebenfalls mit 2500 Euro an Preisgeld. Bei beiden Küren geht es um die Ausführung und künstlerische Gestaltung, die zu einer Gesamtnote zusammenfließen.