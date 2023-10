Springreiten und Dressur Anne Karsch rollt das Feld von hinten auf

Die beiden M*-Springen entschied Dennis Tolles vom Reitsportverein Gut Altwahlscheid in Neuss zu seinen Gunsten. Er gewann unter anderem auf seinem Pferd „Siegfried“ das Punktespringen mit Joker, dem schwersten Sprung einer Prüfung, wobei insgesamt zehn Reiter am Ende die vollen 44 Punkte erreichten und die schnellste Zeit somit maßgebend für den Sieg war. Außerdem siegte Tolles auf „Go Crazy“ mit der besten Zeit in der Siegerrunde. Auch der Sieg in der ranghöchsten M-Dressur ging mit Elena Happekotte an eine auswärtige Reiterin vom Neuss-Grefrather RC auf ihrem Pferd „Bellini S“. Sie erreichte die Wertungsnote 7,4.