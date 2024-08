Postbeamtin mit Reit-Leidenschaft Verena van Loon überzeugt beim Sommerturnier in Niederkrüchten

Auf ihr Pferd „Ilando“ lässt van Loon nichts kommen. „Ich kann mich voll auf ihn verlassen. Er will immer alles richtig machen. Mit ihm zu reiten bereitet mir jedes Mal Spaß und Freude“, sagt sie. Sie wohnt seit Ende letzten Jahres mit Ehemann Theo und den ebenfalls reitsport-begeisterten zwei Töchtern Lea und Jana in Mönchengladbach. Ihre Familie hat sich dem Reit- und Fahrverein Lobberich angeschlossen: „In diesem Verein sind auch Freunde von uns. Hier sind wir gut aufgehoben. Und in einem großen Verein haben wir mehr Möglichkeiten als in einem kleinen“, sagt sie.