Reittalent aus Schaag Überragendes Debüt von Martha-Sophia Pickers bei der S-Dressur

Gleich zwei Siege hintereinander verbuchte Michelle Bongard (RFV Ratheim) mit Chaps Lady in L-Stilspringen (7,7) und L-Springen (46,73). Carina Wimmer vom RC Beckrath schaffte mit Goldbär den Sieg in der L-Dressur mit Wertnote 8,0. In Helenabrunn stieß auch die Netpoint-Cup-Wertungen wieder auf viel Interesse. In der Springwertung führen zwei Teams des RFV Hubertus Anrath-Neersen vor dem Drittplatzierten RV Kaldenkirchen – bei elf Wertungsprüfungen. In der Dressurwertung steht ebenfalls der RFV Hubertus Anrath-Neersen mit zwei Teams an der Spitze vor dem RV Viersen nach neun Sichtungen.