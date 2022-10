Reiterin vom RC St. Georg Günhoven und ihr Pferd „Chippendale“ : Severing überzeugt beim Heimturnier am Schloss Wickrath

Erfolgreiches Duo beim Turnier in der Reithalle am Schloss Wickrath: Svenja Severing vom RC St. Georg Günhoven und ihr Pferd „Chippendale“. Foto: Nele Mersch

Reiten Die 27-jährige Svenja Severing vom RC St. Georg Günhoven ist mit ihrem Pferd „Chippendale“ die erfolgreichste Reiterin beim Turnier in der Reithalle am Schloss Wickrath. Der Erfolg hat auch mit einem Ratschlag ihres Vaters zu tun.

Svenja Severing vom RC St. Georg Günhoven hat beim großen Hallenturnier ihres Vereins das Zwei-Phasen-Springen der Klasse L gewonnen. In der Reithalle am Schloss Wickrath sicherten sie sich mit ihrem 15-jährigen Pferd „Chippendale“ den Sieg ohne Abwurf mit einer Zeit von 28,59 Sekunden – mit mehr als einer Sekunde Vorsprung auf ihre Konkurrenz.

Zwölf Siege verbuchte sie nun in diesem Jahr, davon einen auf M-Basis. Sie bekam das Erfolgspferd „Chippendale“ vor zehn Jahren und bildete es selbst aus: „Momentan ist das mein einziges Top-Pferd.“ Ein anderes Pferd ist ihre Stute „Call me Lilly S“, die im März oder April ein Fohlen bekommen wird. Für „Chippendale“ war es in dieser Saison das erste Turnier der Wintersaison. „Er ist eher ein Pferd für draußen“, sagt die Korschenbroicherin. Als Nächstes plant sie mit ihm das Kerkener Springevent. „Und dann gehen wir in die wohlverdiente Winterpause. Hoffentlich können wir dann mit den Pferden im Schnee fahren“, sagt sie.