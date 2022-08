Reiterin vom Ponyclub Nettetal : Sonja Berger siegt beim Heimspiel in Lobberich

Sonja Berger siegt beim Heimspiel in Lobberich

Reiten Die 34-Jährige gewinnt mit „Dagg“ im Lobbericher Sittard das Stilspringen der Klasse A*. Berger war gleichzeitig als Turnierdirektorin im Einsatz. Im kommenden Jahr soll das Turnier größer aufgezogen werden.

Die 34-jährige Berger ist die neue erste Vorsitzende des Ponyclubs, dem sie seit 16 Jahren angehört – und ist nun ebenfalls als Turnierleiterin dabei. „Es war viel Arbeit, dieses Turnier zu stemmen. 40 Helfer standen uns tatkräftig zur Seite. Wir wollten schauen, wie wir so ein Turnier hinbekommen. Wir wollten mit einem kleinen Turnier beginnen, um dann unser 50. Turnier im kommenden Jahr etwas größer zu machen und anders aufzuziehen“, sagt Berger zu ihrer Premiere.

Mehrtägiges Turnier in Nettetal

Mehrtägiges Turnier in Nettetal : Pferdesportfestival auch für Bullenreiter

Reitsport in Düsseldorf

Reitsport in Düsseldorf : Großes Dressur- und Springturnier

Reitsportfestival in Lobberich mit internationaler Note

Dressur und Springen in Nettetal

Dressur und Springen in Nettetal : Reitsportfestival in Lobberich mit internationaler Note

Mit „Dagg“, der ein Pferd ohne Rasse ist, erreichte sie als bislang beste Stilnote eine Wertung von 8,6. Beim Turnier in Lobberich nahm sie zusätzlich an der A-Dressur mit dem sechsjährigen Pferd „Duo Penotti“ teil, das bei seinem zweiten Turnier aber nicht so erfolgreich war: „Das Pferd soll Turnieratmosphäre schnuppern.“