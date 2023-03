Turnier vom RV Kaldenkirchen Sofie Giannakidis und Pferd Winnie gewinnen Springen im Gestüt Seehof

Das Pferd brachte ihr auch an diesem Wochenende wieder Glück: Sie ritt mit dem Pferd schon vier Siege in L-Springen heraus, davon drei in Folge. „Ich bin schnell geritten und nahm dabei kurze Wege über die 1,15 Meter hohen Hindernisse“, sagt die Schaagerin. Im L-Springen verwies Giannakidis (0/50,87) Tyler Broich auf Nala K (0/54,19) und ihren Trainer Dylan Broich mit Unbelievable (0/56,23) in der ersten Abteilung auf die Plätze zwei und drei.