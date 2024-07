Talent aus Schaag Pickers gewinnt überlegen A-Dressur der RSG Niershof

Im Fokus hat sie außerdem die Deutschen Jugendmeisterschaften im September in Riesebeck sowie ein internationales Turnier in Frankreich. Ihr Trainer ist ihr Vater Markus Ludwigs. „Er macht mit mir alles richtig, sonst würde es nicht so erfolgreich laufen“, sagt Pickers. Zwei Tage zuvor hatte sich Pickers über die S*-Dressur in Erinnerung an Heinz Stähn, bei der sie Dritte geworden war, für die Prix St. Georges Abendkür am Tag darauf qualifiziert. Es fehlte ihr dann allerdings die passende Musik, um mitzureiten.