Talent aus Schwalmtal Nachwuchsreiterin Mewissen mit Bestwert in Grefrath

Mewissen reitet seit ihrem siebten Lebensjahr. Ihr Pferd „Lovely Passion“ hatten ihre Eltern erst Ende 2021 gekauft. „Mit dem 14-jährigen Pferd bin ich bis Ende 2023 in der E-Dressur geritten. Danach habe ich mich an die A-Dressur gewagt, was auf Anhieb mit uns beiden gut klappte“, sagt sie. In der A-Dressur nahm sie bereits an mehreren Turnieren teil und gewann am Erkelenzer Haus Hohenbusch die A**-Prüfung mit der Note von 7,8.