13-Jährige mit Pferd Caligola Nachwuchsreiterin Krämer gewinnt in Dülken das Stilspringen

Ihr Trainer Dylan Broich ging beim Sommerturnier mit gutem Beispiel voran: Im M*-Stilspringen gewann er auf An-Ton die zweite Abteilung mit der Wertnote 8,6. Und in der ersten belegte er mit Perdix H Platz zwei für Wertnote 8,5. Niklas Dohmen vom Reit- und Fahrverein Lobberich siegte in der zweiten Abteilung eines M*-Springen auf Clarrisa vd Kanaalweg abwurffrei in 53,14 Sekunden.