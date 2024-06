Nach Aufholjagd Malin-Elisa Zumbrägel gewinnt Kreistitel in Viersen

In der Wertungsprüfung lag zunächst Célina Lojewski (Dressur- und Springverein Kempen-St. Hubert) mit ihrem Pferd „Quandor Kay“ in der Wertnote mit 7,2 in Führung. In der zweiten Wertungsprüfung holte Zumbrägel jedoch auf, indem sie die Gesamtwertung dieser Prüfung mit der Wertnote 7,4 gewann. Somit stand ihrer Goldschärpe mit der Aufschrift Kreismeister nichts mehr im Wege. Ihre Kontrahentin Lojewski fiel hingegen in der zweiten Wertungsprüfung mit der Wertnote 6,3 drastisch ab.