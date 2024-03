Hallen-Reitturnier in Nettetal Liam Broich wird Dritter im S-Springen

Den dritten Platz schaffte der 21-jährige Liam Broich auf Cadou Z mit abwurffreier Runde in 32,96 Sekunden. Er hatte allen Grund zum Jubeln, schaffte er doch in seiner Karriere die vierte Platzierung unter den besten fünf in einer Zwei-Sterne-Prüfung. „Die goldenen Schleifen im S-Bereich hingen dieses Mal angesichts der starken Konkurrenz sehr hoch“, sagt Liam Broich, dennoch gelangen ihm: Platz sechs im Punktespringen, Platz fünf im Stilspringen jeweils mit Cadou Z sowie Platz acht im Springen mit Siegerrunde mit Elmo hinter dem Sieger und belgischen Nationenpreisreiter Marc Boes (RFV Liedberg). Damit erfüllte Broich die Bedingungen für das goldene Reitabzeichen mit fünf S-Siegen, einer Platzierung unter den besten fünf in einer Drei-Sterne-S-Prüfung und eben mit den vier Platzierungen in einer Zwei-Sterne-S-Prüfung. „Und das feiern wir heute schon einmal gebührend“, sagte seine Mutter Kim Broich stolz. Die Vergabe des goldenen Reitabzeichen, das höchste persönliche Leistungsabzeichen in Deutschland, das ein Reiter in seiner Karriere erwerben kann, wird ihm zu einem späteren Zeitpunkt in einem würdigen Rahmen verliehen.