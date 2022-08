Wettbewerb fällt auch in diesem Jahr aus : Zukunft der Kreis- und Stadtmeisterschaft ungewiss

Ein Bild der Stadtmeisterschaft 2011: Nina Örtel-Speis auf „Torina“. Foto: Wiechmann, Dieter (dwi)

Reiten Nach dem Rücktritt des Vorsitzenden Friedhelm Korsten fällt die Kreis- und Stadtmeisterschaft in Mönchengladbach im dritten Jahr in Folge aus. Der Reitsport in der Stadt ist längst nicht mehr das, was er mal war.

Von Paul Offermanns

In den beiden Vorjahren musste die Kreis- und Stadtmeisterschaft der Reiter aus den Reit- und Fahrvereinen in Mönchengladbach am Schloss Wickrath coronabedingt jeweils ausfallen. Und auch dieses Jahr kann das Kreisturnier nicht stattfinden. Der Grund: Der 72-jährige Kreisvorsitzende Friedhelm Korsten, der dieses Amt zehn Jahre innehatte, trat vor drei Monaten aus alters- und gesundheitlichen zurück. Elmar Eßer, Geschäftsführer des Mönchengladbacher Kreis-Pferdesports, sagt zur aktuellen Situation: „Wir haben uns kürzlich mit einer Gruppe von Leuten getroffen, wir sind auf dem besten Wege, da eine Lösung zu finden.“

Auch Eßer wurde angesprochen, den Vorsitz zu übernehmen. „Ich bin schon der erste Vorsitzender des Mönchengladbacher Trabrennvereins. Das erfordert schon viel Arbeit. Beides kann ich nicht machen.“ Es gab zwar Versuche, die Meisterschaften noch zu retten, allerdings war es in der kurzen Zeit nicht mehr möglich, die nötigen Sponsoren für das Turnier zu gewinnen.

Die Mönchengladbacher Meisterschaften waren vor allem aufgrund des Austragungsorts am Schloss Wickrath immer angesehen und hatten eine große Bedeutung. Zwischenzeitlich waren auch Reiter außerhalb von Mönchengladbach zugelassen, um den Gladbachern eine stärkere Konkurrenz zu bieten. Nach einer Neuregelung waren zuletzt aber nur noch Reiter an den Wertungen zur Meisterschaft teilnahmeberechtigt, die Stammmitglieder eines dem Kreisverband Mönchengladbach und der Stadt Mönchengladbach angehörenden Reitervereins waren. Die vorherige Regelung hatte nämlich zur Folge, dass etliche Titel an stadtansässige Reiter gingen, die aber eine Stammmitgliedschaft eines auswärtigen Vereins besaßen.

Über diese Änderung gab es damals große Diskussionen. Sogar Sponsoren fielen weg. Die Vereine wurden mit einer Umlage zur Kasse gebeten, um die Finanzierung des Kreisturniers auszugleichen.