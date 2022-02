Reiten : Hochklassiger Springsport am Schloss Wickrath

Springreiter Liam Broich vom RV Kaldenkirchen. Foto: Broich

Reiten Die Jülicherin Paula Pahl gewinnt mit ihrem neuen Pferd „Chin Ziano“ an ihrem Geburtstag das Zwei-Phasen-Springen beim „Schloss Wickrath Jumping“. Liam Broich hatte dieses Mal das Nachsehen.

Im Pferdezentrum am Schloss Wickrath ist in der laufenden Hallensaison wieder einiges los, da die optimalen Bedingungen am Schloss stets viele Springreiter anlocken. Bereits im Januar hatte der Reitverein Graf Holk Grefrath dort ein Springturnier ausgerichtet, da die eigene Reithalle im vereinseigenen Turniergelände Heitzerend für größere Turniere zu klein ist. Nun fand am vergangenen Wochenende im Pferdezentrum die Veranstaltung „Schloss Wickrath Jumping“ statt.

Im Januar war Liam Broich der erfolgreichste Springreiter bei dem Turnier am Schloss Wickrath gewesen. Allerdings merkte er schon damals an: „Mir ist klar, dass jedes Turnier anders verlaufen kann.“ Bedeutet: Man kann nicht immer gewinnen. Diese Erfahrung machte Broich nun am Wochenende beim „Schloss Wickrath Jumping“. Trotzdem war der 18-Jährige am Ende nah dran am Sieg im Zwei-Phasen-Springen, das speziell für Reiter der Klasse U25 ausgeschrieben war. Bei dieser Springprüfung geht es in der ersten Phase darum, den Parcours ohne Fehler zu absolvieren. In der zweiten Phase geht es zusätzlich um die Zeit. Broich setzte sich nach einem fehlerfreien Ritt in der ersten Phase mit seinem Pferd „Olympic Night“ an die Spitze des Zwei-Phasen-Springens. In der zweiten Phase blieb er ebenfalls ohne Fehler, setzte mit 26,75 Sekunden allerdings nicht die schnellste Zeit.

Der Sieg ging an die Jülicherin Paula Pahl, die mit ihrem neuen Pferd „Chin Ziano“ die zweite Phase ebenfalls fehlerlos in einer Zeit von 25,01 Sekunden absolvierte. Bereits zum Start ritt sie beim ersten Hindernis eine optimale enge Wendung, die nötig war, um die Springprüfung zu gewinnen. Da Pahl, Rheinische Meisterin für die Klasse „Children Springen“, an diesem Tag ihren 15. Geburtstag feierte, sorgte sie quasi selbst für ihr schönstes Geschenk. Schneller war unmittelbar danach nur Malin Reipert (RC St. Georg Günhoven), Rheinische Meisterin der Spring-Junioren, die den Parcours mit ihrem Pferd „Dutch Apple“ in 22,45 Sekunden durchlief. Sie leistete sich dabei aber einen Abwurf und fiel somit auf Platz sechs zurück.

Am Tag zuvor hatte Pahl mit ihrem Erfolgspferd „Easy Kolibri Mo“ ihre Konkurrentin Reipert bereits in einer anderen Springprüfung besiegt. Beide erreichten die volle Punktzahl von 54 Zählern, aber Pahl setzte mit 49,05 Sekunden die bessere Zeit. Mit „Chin Ziano“ erreichte sie außerdem noch Platz vier. Liam Broich auf seinem Pferd „Dream of Diarado“ und seine Vereinskameradin Anna-Lena Laube erreichten die Plätze sechs und sieben. Laube ist neuerdings auf dem Pferd „Zansibar“ unterwegs, nachdem sie im vergangenen Jahr mit „Unbelievable Z“ eine sehr erfolgreiche Saison hatte.