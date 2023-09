Beim Pferdesportverband Kreis Viersen Nachwuchsreiter Tristan Hermes gewinnt den Jugendcup

Der Erfolg gab ihm Recht, an diesem Pony festzuhalten. „Für mein Pony ist es die Abschlusssaison, es geht im kommenden Jahr in Rente. Letztes Jahr fing ich mit ihr erst richtig zu reiten an, weil sie vorher eine Sehnenentzündung hatte“, erzählt Tristan Hermes, der die siebte Klasse am Mönchengladbacher Marien-Gymnasium besucht und auch Fußball bei Fortuna spielt. „Wir stehen bei Matthias Gering am Grenzweg in Anrath und sind dort gut aufgehoben, was Training und Betreuung angeht“, sagt seine Mutter. „Im kommenden Jahr sind wir auf der Suche nach einem neuen Pferd.“