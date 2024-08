Friedrich Pickers beim Lobbericher Reitsportfestival Der Sieg im Punktespringen geht an einen Schaager

Tausende Zuschauer verfolgten beim viertägigen 69. Reitsportfestival des Reit- und Fahrvereins Lobberich an der Lüthemühle am Dressur-Viereck und am Springparcours viele spannende und nervenaufreibende Entscheidungen. Dabei dominierte ein Duo ganz besonders: „Heiner Schiergen und Matthias Gering dürfen bestimmt nächstes Jahr nicht mehr wiederkommen“, meinte ein Zuschauer am Ende schmunzelnd.