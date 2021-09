Junior-Open beim Reitverein : Philippe Chantelou siegt beim RFV Lobberich

Reiten Der Franzose Philippe Chantelou vom RC St. Georg Günhoven gewann mit „Sapphire 9“ das Junior-Open beim Reit- und Fahrverein Lobberich. Er sieht den Grund für den Erfolg auch im tollen Verhältnis mit seinem Pferd.

Bei den Junior-Open des Reit- und Fahrvereins Lobberichs feierte der Franzose Philippe Chantelou (RC St. Georg Günhoven) mit Pferd „Sapphire 9“ den Sieg im M**-Springen mit Siegerrunde. „Ich habe mit der holländischen Stute, die bei mir seit sechs Jahren im Beritt ist schon sehr viel im M- und S-Springen gewonnen“, sagt der 54-Jährige. „Fehler sind schnell gemacht, für die immer einer von uns beiden oder auch wir gemeinsam verantwortlich sein können“, meint er, „aber mein Pferd ist in Topform.“ Er fand: „Das war ein ziemlicher langer Parcours in Lobberich, aber ich fand mit ihr den richtigen Rhythmus.“

Im Normalumlauf blieb er ohne Fehler. Wie auch in der Siegerrunde, als er mit 58,67 Sekunden die mit Abstand schnellste Zeit unter den acht Teilnehmern ritt. Die Brüggenerin Anna-Lena Laube vom Reiterverein Kaldenkirchen holte mit „Unbelievable“ den zweiten Platz nach ebenfalls zwei Nullritten und der Finalzeit von 65,55 Sekunden. Ihr Vereinskamerad Liam Broich mit „Dream of Diarado“ belegte am Ende den dritten Platz als schnellster Vier-Fehler-Reiter der Siegerrunde (59,41 Sekunden). „Der Normalumlauf bestand aus elf Hindernisse mit 13 Sprüngen in der Höhe von 1,35 Metern“, sagt Parcourschef Michael Johnen, „die einen fanden die dreifache Kombination schwer zu reiten und die anderen die zweifache.“ In der dreifachen Kombination wurden die meisten Fehler gemacht, wo es am mittleren Sprung auch zu zwei Stürzen kam, die glimpflich für Reiter und Pferd ausgingen.