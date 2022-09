Reiter des RV Kaldenkirchen : EM-Bronzemedaille für Springreiter Paul-Heinz Meier

Reiten Paul-Heinz Meier vom Reiterverein Kaldenkirchen hat mit der deutschen Springreiter-Equipe einen großen Erfolg erzielt. Bei den Europameisterschaften in Darmstadt gewann der 64-Jährige die Bronzemedaille. Wie es nun für den Kaldenkirchener weitergeht.

Bei den AJA-FEI-Europameisterschaften der Veteranen-Springreiter hat Paul-Heinz Meier vom Reiterverein Kaldenkirchen mit der deutschen Springreiter-Equipe im Nationenpreis die Bronzemedaille geholt. An seiner Seite in Darmstadt-Kranichstein gingen in der Equipe Silke Lehmann, Nicole Schäfer und Udo Klötzel an den Start.

Der 64-jährige Nettetaler Hufschmied Paul-Heinz Meier qualifizierte sich über die AJA-Turniere in Mannheim , im niederländischen Peelbergen und Riesenbeck über die Mannschaftsspringen, wo er jeweils in zwei Umläufen Nullrunden geritten ist.

Auch in den Einzel-Finalspringen war er stets platziert. Beim Lobbericher Turnier, wo Meier als einziger Reiter in einem Zwei-Sterne-M-Springen in Normalumlauf und Siegerrunde ohne Abwurf blieb – und in Bochum gewann er weitere Springprüfungen. „Ich zeigte über eine lange Zeit konstante Leistungen. Die Verantwortlichen kamen bei der Nominierung für die AJA-EM nicht an meiner Person vorbei“, sagt Paul-Heinz Meier selbstbewusst, der jetzt als Veteran erst richtig aufdreht – und das gemeinsam mit seinem Schimmel „Chen Arco“.