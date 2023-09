Pferdesport am Schloss Wickrath Deshalb war die Neuauflage der Kreismeisterschaft ein Erfolg

Den Wanderpreis der Rheinischen Post für den Verein mit den meisten Junioren bekam zum dritten Mal in Folge der RZV Rheindahlen. Bei der Vergabe der Kreistitel gingen die acht möglichen Goldmedaillen ausschließlich an Amazonen. Luisa Eßer brachte der Sieg im M-Springen am Ende in der Endabrechnung auf M-Niveau den Kreismeistertitel vor ihren Vereinskameraden Vanessa Netzer und Manfred Blaß auf den Plätzen zwei und drei.