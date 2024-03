Handball-Regionalliga Welche Aufstiegschancen hat der TVK im Liga-Endspurt?

Vor dem Kellerduell gegen den MTV Dinslaken hat Borussia Mönchengladbach drei Punkte Rückstand auf das rettende Ufer, bleibt es denn bei einem Absteiger aus der Dritten Liga in den Handball-Verband Nordrhein. Betroffen ist in diesem Fall der TV Aldekerk, der sich aber auch noch Hoffnungen auf den Klassenerhalt macht. Sollte dieser in trockene Tücher gebracht werden, steigt aus der Regionalliga nur eine Mannschaft ab, was bei diesem Szenario momentan die SG Langenfeld betreffen würde. Die Borussen verloren das erste Aufeinandertreffen gegen den MTV mit 29:32. Die Voraussetzungen sind jetzt auch nicht gerade ideal. Zwar sind Niklas Berner und Paul Lipok nach Verletzungen in den Kader zurückgekehrt, aber es mangelt ihnen noch an Spielpraxis.