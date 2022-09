Handball-Regionalliga : Korschenbroich erkämpft Sieg gegen Weiden

TV Korschenbroich holt sich gegen HC Weiden einen Arbeitssieg. Foto: Sven Frank

Handball-Regionalliga Gegen den HC Weiden musste der TV Korschenbroich bis zum Schluss um den Sieg zittern. Am Ende steht ein 28:26-Arbeitssieg. Trainer Gilbert Lansen zeigt sich nicht zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft.

Das war ein hartes Stück für den TV Korschenbroich, der sich am Samstagabend gegen den HC Weiden unerwartet schwertat und am Ende einen glücklichen 28:26 (11:13)-Heimsieg vor 350 Zuschauern einfuhr. „Das hat mich heute wieder ein paar Jahre gekostet“, sagte der Korschenbroicher Trainer Gilbert Lansen und fügte an: „Am Ende zählen aber nur die Punkte und in zwei oder drei Wochen fragt kaum noch jemand danach, wie diese zustande kamen. Jetzt müssen wir analysieren, warum wir das Spiel nicht früher für uns entscheiden konnten und es gilt, sich auf die nächste Aufgabe vorzubereiten.“ Dabei fing es für die Hausherren eigentlich ganz gut an. Nach zwölf Minuten führte der TV Korschenbroich mit 7:5 und hatte dabei noch mehrere Chancen, den Vorsprung noch höher zu gestalten.

Am Ende lief es in der Abwehr mit 26 Gegentoren im Prinzip gut. Doch insbesondere im Angriff gönnte sich der TVK eine zehnminütige Verschnaufpause, in dem er keinen einzigen Ball mehr im Weidener Gehäuse unterbringen konnte. Bis zur 22. Minute blieb die Lansen-Truppe ohne eigenen Treffer, kassierte in dieser Phase aber fünf. Das führte dazu, dass die Gäste ihrerseits das Kommando übernahmen und das Spiel in eine 10:7-Führung drehten. Zwar kämpften sich die Gastgeber nochmals heran und konnten zum 11:11 ausgleichen – doch dem HC gelangen bis zum Pausenpfiff erneut zwei Tore und die Gäste gingen mit einer 13:11-Führung in die Halbzeit.

Diesem Rückstand lief Korschenbroich in den ersten Minuten der zweiten Halbzeit auch weiter nach. Doch zwischen der 38. und 45. Minute drehte der TVK einen 16:17-Rückstand in eine 21:19-Führung. Doch Weiden ließ sich nicht abschütteln – so gelang es den Gästen erneut in Führung zu gehen – 22:21, 23:22, 24:23 und 25:24. „Uns fehlte heute im Angriff einfach die nötige Durchschlagskraft“, ärgerte sich Lansen. „Kaum übernehmen wir wieder einmal die Führung, lassen wir beste Chancen ungenutzt und machen den Gegner damit wieder stark.“

In der Schlussphase trumpfte Linksaußen Lukas Bark stark auf, der vier wichtige Treffer in Folge zum Erfolg seiner Farben beisteuerte. Den Zuschauer wurde Spannung bis in die letzten Minuten geboten, denn in der 57. Minute war auf der Anzeigetafel noch der Zwischenstand von 26:26 zu lesen, ehe Korschenbroich durch Treffer von Mats Wolf und David Biskamp per Siebenmeter zum Sieg trefen.

„Weiden hat das Maximum aus sich rausgeholt und wollte dieses Spiel unbedingt erfolgreich bestreiten. Dieses Spiel hat wieder einmal gezeigt, dass es in der Regionalliga keine Mannschaft gibt, die mal einfach so im Vorbeigehen zu schlagen ist“, sagte Lansen „Und genau diesen Aspekt muss die Mannschaft noch mehr verinnerlichen.“