Vor vollem Haus TV Korschenbroich besiegt die Borussia - dank der Torhüter und guter Effizienz

Verzichten musste Korschenbroich in dieser Begegnung auf Torhüter Mika Schoolmeesters, dessen Wadenbeinansatz gereizt ist. Nächste Woche wird er wohl in das Training einsteigen. Für ihn sprang einmal mehr Max Jäger in die Bresche, der in den letzten zehn Minuten ins Spiel kam und immerhin zwei Siebenmeter der Borussen parierte. Es war der Tag der Torhüter beim TVK, denn zuvor war Felix Krüger der Fels in der Brandung. Krüger zeichnete sich dafür verantwortlich, dass die Hausherren aus Korschenbroich nach einer ausgeglichenen Anfangsphase und einem Zwischenstand von 6:6 in der 12. Minute ihren Vorsprung zum 18:10 in der 27. Minute ausbauten. Es war vor allem das Zusammenspiel zwischen Torhüter und Abwehr, das ein gutes Tempospiel beim TVK begünstigte. „Das hat gut funktioniert und so kamen wir über die zweite Welle auch häufiger zu einfachen Toren“, sagte Wolf. Das gebundene Angriffsspiel funktionierte ebenfalls, wie Wolf betonte: „Die Mannschaft hat sich an den Matchplan gehalten und wir hatten den Gegner im Griff. Felix war heute sensationell und hatte am Ende eine Quote von über 40 Prozent gehaltener Bälle und war damit der erhoffte Rückhalt für uns.“