Weiter Tabellenführer Souveräner Auswärtserfolg für TV Korschenbroich

Was den Aufstiegsaspiranten zudem auszeichnete, war die Tatsache, von jeder Position Torgefährlichkeit auszustrahlen. Erfolgreichste Torschützen waren auf Seiten des TVK Henrik Schiffmann mit neun Toren und David Klinnert mit acht Treffern. Beim Gegner war es indes hauptsächlich Florian Meyer beschränkte, der immerhin ein Dutzend Mal erfolgreich vollendete. „Das war heute eine sehr konzentrierte Vorstellung mit einer starken Deckungsleistung und hohem Tempo nach vorne“, sagte Wolf und fügte an: „Obwohl das Spiel zur Halbzeit bereits entschieden war, ist die Mannschaft in kein Loch gefallen und hat über 60 Minuten hart gearbeitet. Damit geht der Sieg auch in dieser Höhe in Ordnung.“